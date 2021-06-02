قافلة إرشادية للتوعية باستخدام الجبس الزراعي لتحسين صفات الأرض الملحية وزيادة الإنتاجية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم مجلس الإعلام الريفي في مديرية الزراعة بالإسكندرية، برئاسة المهندس طارق زكي محمد صالح مدير مديرية الزراعة ورئيس هيئة مكتب الإعلام الريفي، الاربعاء قافلة ارشادية للتوعية بضرورة استخدام المزارعين للجبس الزراعى لم يتمتع به من فوائد عديدة أهمها تحسين صفات الارض الملحية وزيادة إنتاجية الفدان.

جاء تنظيم القافلة على هامش حفل تكريم القادة الريفيين المتميزين بإدارة برج العرب الزراعية، وتكريم الأم المثالية، حيث كرمت المهندسة تريزا سعد عطا اللة مدير الإدارة العامة للإرشاد الزراعي، القادة الريفيون والأمهات المثاليات على مستوى الادارة.

وقالت "تريزا"، إن القافلة الإرشادية شهدت محاضرة للدكتور محمد عباس محمد مدير إدارة الدراسات والجبس الزراعي بمنطقة برج العرب الزراعية، حيث تحدث بالتفصيل عن فوائد الجبس الزراعي لتحسين صفات الأرض الملحية وزيادة إنتاجية الفدان، وكيفية إضافة الجبس للأرض ونوع المعدات الزراعية المناسب لتوزيع الجبس الزراعي.

وأشار إلى الفوائد العديدة التي تعود على المزارع من التعاون مع جهاز تحسين الأراضي والخدمات التي يقدمها. وتناول الدكتور علاء فتحي الباحث بمركز البحوث الزراعية، الحديث عن إرشادات استخدام المبيدات والأسمدة ومنظمات النمو وخطورة الإستخدام الجائر بالنسبة للفلاح والمستهلك.

وفى سياق متصل، عقدت مديرية الزراعة ندوة عن كارت الفلاح، ألقى فيها الدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، محاضرة عن الحيازة الإلكترونية إستعداداً لبدء إطلاق منظومة كارت الفلاح بالمحافظة، تم التعريف خلالها بأهمية تطبيق منظومة كارت الفلاح والإجراءات الواجب إتباعها لإدخال بيانات الحصر، وتم الرد على استفسارات الحضور فيما يتعلق ببعض المشاكل التى قد تواجه التطبيق للمنظومة على أرض الواقع وكيفية التعامل معها.

قافلة ارشادية للتوعية باستخدام الجبس الزراعى لتحسين صفات الأرض الملحية وزيادة إنتاجية الفدان (صور)

قافلة ارشادية للتوعية باستخدام الجبس الزراعى لتحسين صفات الأرض الملحية وزيادة إنتاجية الفدان (صور)

قافلة ارشادية للتوعية باستخدام الجبس الزراعى لتحسين صفات الأرض الملحية وزيادة إنتاجية الفدان (صور)

قافلة ارشادية للتوعية باستخدام الجبس الزراعى لتحسين صفات الأرض الملحية وزيادة إنتاجية الفدان (صور)

قافلة ارشادية للتوعية باستخدام الجبس الزراعى لتحسين صفات الأرض الملحية وزيادة إنتاجية الفدان (صور)

قافلة ارشادية للتوعية باستخدام الجبس الزراعى لتحسين صفات الأرض الملحية وزيادة إنتاجية الفدان (صور)

قافلة ارشادية للتوعية باستخدام الجبس الزراعى لتحسين صفات الأرض الملحية وزيادة إنتاجية الفدان (صور)

قافلة ارشادية للتوعية باستخدام الجبس الزراعى لتحسين صفات الأرض الملحية وزيادة إنتاجية الفدان (صور)

قافلة ارشادية للتوعية باستخدام الجبس الزراعى لتحسين صفات الأرض الملحية وزيادة إنتاجية الفدان (صور)