شكرا لقرائتكم خبر عن بيطري الشرقية : تحرير ٢٧ محضر مخالفة وضبط لحوم وأسماك فاسدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري من الحملات التفتيشية والرقابية على محلات الجزارة، وشوادر بيع اللحوم وثلاجات الحفظ ومحلات بيع وتصنيع الأسماك لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبه، أوضح الدكتور بركات محمد على، مدير مديرية الطب البيطري، أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم وأقسام الصحة العامة بالإدارات، بالإشتراك مع الجهات المعنية من مجالس المدن، والرقابة التموينية، ومباحث التموين، وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، قامت خلال الفترة من 23 إلى 30 من مايو 2021 بشن حملات تفتيشية، لضبط سوق اللحوم والأسماك بالمحافظة.

أسفرت الحملات التفتيشية عن تحرير 27 محضر مخالفة، وضبط 115 كجم لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية، و131 كجم لحوم ودهون وأسماك، و149 كجم دجاج غير صالحة للإستهلاك الآدمي، و21 كجم أسماك ولحوم مجهولة المصدر وبدون بيانات. تم سحب العينات لتحديد صلاحيتها، وتم تحرير المحاضر اللازمة بالمخالفات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.