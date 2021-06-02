شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد مجلس شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة أسوان برئاسة الدكتور مجدي محمد على رئيس المجلس ونائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، اجتماعه، وناقش المجلس العديد من المقترحات والموضوعات التي تهم المجتمع والبيئة المحيطة بجامعة أسوان ومنها مقترح مقدم من طلاب التجارة بأسوان للموافقة على اقامة الملتقي التجاري الأول في رحاب الجامعة وذلك لمناقشة سياسية التوظيف وتطويرها لدي البنوك المصرية ومناقشة المشروعات الصغيرة والعمل على كيفية تنميتها في محافظة أسوان.

وأكد الدكتور مجدي محمد على نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة على أهمية التعاون بين فرع الهيئة لتنمية بحيرة السد العالي والجامعة وذلك من خلال تبادل الخبرات والتدريب والدعم العلمي والبحثي وبناءا على خطاب الهيئة تم ترشيح أستاذ بقسم «جيوفيزك» بهدف تدريب العاملين بقطاع التعدين على جهاز الكشف عن المياه الجوفية.

وأضاف الدكتور مجدي محمد على أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة كافة الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد برئاسة الدكتور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة رئيسا وبعضوية كلا من أمين عام الجامعة المساعد للشؤن الإدارية والدكتور مدير عام المستشفيات الجامعية ومدير عام الإدارة الطبية ومدير عام المدن الجامعية وذلك لتطبيق كافة الإجراءات من التباعد الاجتماعي ودخول الأفراد من خلال بوابات التعقيم مع الالتزام الكامل بإجراء الكشف بأجهزة قياس الحرارة والالتزام بارتداء الكمامات الطبيبة عدم تواجد الطلاب في تجمعات داخل الحرم الجامعي أو خارجه حفاظا على سلامة مترددي الجامعة ومنتسبيها.