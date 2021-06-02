شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا: مساعدات لـ25 حالة إغاثة جماعية وفردية خلال مايو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن مديرية التضامن الاجتماعي، نفذت عددا من التدخلات الإنسانية خلال شهر مايو الماضي، استهدفت رفع المعاناة عن حالات فردية وجماعية.

وأشار إلى أن المديرية قدمت مساعدات لـ 25 حالة إغاثة جماعية وفردية بحوالي مبلغ 6250 جنيه وصرف مساعدات ضمانيه لـ 104 حالة بمبلغ 32946، بالإضافة إلى صرف حوالي 50000 جنيه لـ 211 اسرة من أسر المقاتلين وصرف مبلغ قدره 6209 في مجال التعويضات وكذلك صرف مبلغ 3638 لعدد من الحالات المتضررة من انشاء مشروع قناطر نجع حمادي.

وأضاف محافظ قنا أن المديرية أصدرت قرارات إشهار لـ9 جمعيات أهلية للانخراط في منظومة العمل المجتمعي باعتباره شريك أساسي في تنفيذ خطط التنمية التي تنفذها الدولة، مما ينعكس بالإيجاب على حياة المواطنين، خاصة البسطاء منهم.

وتابع محافظ قنا، فضلا عن إصدار المديرية تراخيص لـ 6 حضانات جديدة لتكون اضافة حقيقية لقائمة الحضانات الحكومية والأهلية والخاصة الموجودة على أرض المحافظة بما يساهم في تخفيف الضغط من على الحضانات القائمة.