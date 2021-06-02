شكرا لقرائتكم خبر عن كنائس تتبرع بصكوك الأضاحي في 3 مراكز بالمنيا.. مدير الأوقاف: «تجسيد للروح الوطنية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبرعت 4 كنائس بمراكز «المنيا- أبوقرقاص – العدوة»، بصكوك الأضاحي، بعدد 13 صك، قيمة الصك ألفين جنية، بإجمالي، 26 إلف جنية، ضمن حملة وزارة الأوقاف لجمع تبرعات صكوك الأضاحي .

قال القمص مينا سعد، راعي كنيسة مار جرجس بقرية الشيخ مسعود، بمركز العدوة، شمال المنيا، انه تبرع عن الكنيسة بصك الأضاحي، بقيمة ألفين جنية – قام بتسليم الصك للشيخ سعيد جمعة، ممثل إدارة أوقاف العدوه، وهو احد أبناء القرية وعلي علاقة طيبة بالكنيسة، مؤكدا أن العلاقة بين أبناء الوطن تحتاج إلى التكاتف والترابط في جميع المناسبات الدينية والوطنية .

من جانبه قال الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، أبناء المحافظة دائما يجسدون روح الوطنية في جميع المناسبات، ومنها مشروع صكوك الأوقاف والمشاركة الدائمة. حيث تبرعت كنيسة صفط الخمار بمركز المنيا، والشيخ مسعود بالعدوه، واحد القساوسة بمدينة العدوه، وكنائس بابوقرقاص. مؤكدا ان توزيع الأضاحي، لجميع أبناء الوطن دون النظر إلى الدين أو اللون، حيث تربط أفراد المجتمع علاقة قوية.