شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية واستقرار الطماطم لـ3.5 جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، حيث شهدت اليوم الاربعاء كوجاءت كالتالى:
- الطماطم بسعر 3.5 جنيها للكيلوجرام.
- البطاطس 6 جنيهات.
- البصل الأبيض 4.5 جنيه.
- البصل الأحمر بـ 5 جنيهات
- الكوسة بـ 7.5 جنيه.
- الجزر بـ 6 جنيه.
- الخيار بـ 7 جنيه.
- الجوافة بـ 15 جنيها.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيه
- الفلفل الرومى بـ 7 جنيهات.
- الباذنجان الأبيض بـ 7.5 جنيهات.
الباذنجان العروس ٧.٥ جنيه
- الفلفل البلدى بـ 6.5جنيهات.
- الفلفل الألوان 18.5 جنيها.
- الليمون بـ 27.5 جنيه.
- الفاصوليا الخضراء بـ 8.5 جنيهات.
- التفاح السكرى 27 جنيها.
- كانتلوب "" بـ 7.5 جنيه.
العنب الأحمر ٢٤ جنيها
العنب الأبيض ١٨ جنيها
الباميا الخضراء ١٧
- البرتقال البلدى بـ5 جنيها