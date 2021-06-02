شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد انطلاق امتحانات نهاية العام بجامعة حلوان وسط إجراءات الوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم تليفزيون " الخليج 365 " تغطية مباشرة من داخل لجان الامتحانات بكلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان مع النطاق اليوم الأول لاختبارات نهاية العام الجامعى بالكلية لطلاب الفرقة الأولى ، وشهدت لجان الامتحانات بالكلية تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا ، والتشديد على ارتداء الكمامات الطبية ومراعاة إجراءات التباعد الاجتماعى.

وشددت إدارة الكلية على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا بداية من توقيع الكشف الحرارى على الطلاب قبل الدخول الى حرم الكلية للتأكد من حرارة الطلاب واكتشاف أى حالات إصابة بفيروس كورونا .



وكان الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، أنه تم وضع مجموعة من القواعد والأسس من أجل تنظيم عملية الامتحانات بداية بتحديد خط سير الطلاب إلى أماكن أداء الامتحانات بالإضافة إلي تنظيم دخول الكليات في أوقات محددة للحد من التزاحم علي البوابات وداخل الحرم، مشيرًا إلى أنه تم نشر التعليمات الخاصة بالإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء الامتحانات للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين .



وأشار الدكتور ماجد نجم، إلى أن الجامعة تتخذ جميع الاحتياطات الطبية اللازمة للتأكد من سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين منذ دخولهم من بوابات الحرم الجامعي وحتي خروجهم منها بعد أداء الامتحان من خلال قياس درحة الحرارة بأجهزة كشف الحرارة، وتعقيم جميع اللجان قبل أداء الامتحان وبعده والالتزام بارتداء الكمامات طوال فترة وجودهم داخل الحرم الجامعي مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي بين الطلاب في لجان الامتحانات للمتابعة والتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية الطبية.