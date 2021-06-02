شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة بالجامعات الحكومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، عن صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة لعدد من كليات الجامعات الحكومية.



وجاءت التعيينات على النحو التالي:

- الدكتور احمد سيد أحمد حرباوي نائبًا لرئيس جامعة الوادي الجديد لشئون التعليم والطلاب.

- الدكتور خالد علي الدرندلي نائبًا لرئيس جامعة الزقازيق لشئون الدراسات العليا والبحوث.

- الدكتور السيد محمد السيد خاطر عميدًا لكلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية جامعة القاهرة

الدكتور محمد جمال الدين الأشهب عميدًا لكلية الطب جامعة بنها.

- الدكتور أحمد جابر الفيومي عميدًا لكلية الطب البيطري جامعة المنوفية.

- الدكتورة أماني محمد شاعر عميدًا لكلية التربية النوعية جامعة كفر الشيخ.

-الدكتور زغلول عباس حسانين عميدًا لكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان.

- الدكتورة مها محمد حسني عميدًا لكلية الآداب جامعة حلوان.

