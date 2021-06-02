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وزير التعليم العالى يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة بالجامعات الحكومية

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، عن صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة لعدد من كليات الجامعات الحكومية.
 

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

- الدكتور احمد سيد أحمد حرباوي نائبًا لرئيس جامعة الوادي الجديد لشئون التعليم والطلاب.
- الدكتور خالد علي الدرندلي نائبًا لرئيس جامعة الزقازيق لشئون الدراسات العليا والبحوث.
- الدكتور  السيد محمد السيد خاطر عميدًا لكلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية جامعة القاهرة
الدكتور  محمد جمال الدين الأشهب عميدًا لكلية الطب جامعة بنها.
- الدكتور  أحمد جابر الفيومي عميدًا لكلية الطب البيطري جامعة المنوفية.
- الدكتورة  أماني محمد شاعر عميدًا لكلية التربية النوعية جامعة كفر الشيخ.
-الدكتور زغلول عباس حسانين عميدًا لكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان.
- الدكتورة مها محمد حسني عميدًا لكلية الآداب جامعة حلوان.
 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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