شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة بالجامعات الحكومية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، عن صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة لعدد من كليات الجامعات الحكومية.
- الدكتور احمد سيد أحمد حرباوي نائبًا لرئيس جامعة الوادي الجديد لشئون التعليم والطلاب.
- الدكتور خالد علي الدرندلي نائبًا لرئيس جامعة الزقازيق لشئون الدراسات العليا والبحوث.
- الدكتور السيد محمد السيد خاطر عميدًا لكلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية جامعة القاهرة
الدكتور محمد جمال الدين الأشهب عميدًا لكلية الطب جامعة بنها.
- الدكتور أحمد جابر الفيومي عميدًا لكلية الطب البيطري جامعة المنوفية.
- الدكتورة أماني محمد شاعر عميدًا لكلية التربية النوعية جامعة كفر الشيخ.
-الدكتور زغلول عباس حسانين عميدًا لكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان.
- الدكتورة مها محمد حسني عميدًا لكلية الآداب جامعة حلوان.