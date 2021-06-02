شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تنجح فى تحصيل مليون جنيه مستحقات 3 مصريين بالرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، عن نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، في تسوية المستحقات المالية لمواطنين مصريين وافتهما المنية وهما علي رأس العمل وأخرى تعذر حصوله علي مستحقاته وديا بإجمالي 250 ألف ريال سعودي أي ما يعادل مليون و50 ألفا و516 جنيها مصريا .

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي أن الوزير، كلف مكتب التمثيل العمالى بالرياض بمتابعة مستحقات 3 عمال يعملون لدى 3 شركات مقاولات وبترول بالرياض، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.

وقال الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض، في تقريره للوزير إن المكتب قام بتحصيل مستحقات المواطن المصري"هيثم م.م.أ والذى وافته المنية وهو على رأس العمل وديا من الشركة وإرسالها إلى ورثته بمصر، حيث أنه كان يعمل مراقب خطوط النفط بإحدى شركات البترول وتم تحويل مبلغ 79029 ريال إلى حساب السفارة المصرية بالرياض والتى قامت بتحويلها إلى ورثته بمصر.

كما قام المكتب بتحصيل مستحقات المواطن المصري"محمد.ع.م.أ" والذي كان يعمل مهندس بإحدى شركات المقاولات العامه بالرياض ووافته المنية وهو على رأس العمل فتم مخاطبة الشركة لتحصيل مستحقاته وقامت الشركة بتحويل مبلغ 99200 ريال لحساب السفارة المصرية بالرياض وتم تحويل المبلغ إلى ورثته بمصر.

وقال : رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض أحمد رجائي : إن المكتب قام بتحصيل مستحقات المواطن المصري "بلال.م.ع.ت" والذى كان يعمل بشركة محدودة للمقاولات بالرياض ، ونظراً لتعذر التسوية الودية مع إدارة الشركة تم اللجوء إلى القضاء وصدر حكم قضائي بالمستحقات بقيمة 71843ريال وتم تنفيذ الحكم وصدر الشيك بالمستحقات وتم مخاطبة مكتب العمل لحصول العامل على تأشيرة خروج نهائي وعودته إلى أرض الوطن.