شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد نتيجة امتحانات الدور الأول للشهاداتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اعتمد الدكتور محمد عبد الرحمن الضوينى ، وكيل الأزهر الشريف، اليوم، الأربعاء، نتيجة امتحانات الدور الأول للشهاداتين الابتدائية والإعدادية، حيث بلغت نسبة النجاح بالشهادة الابتدائية 92.27%، وبلغ عدد عدد الناجحين 126347.
كما بلغت نسبة النجاح فى الدور الأول للشهادة الإعدادية 85.4%، حيث نجح 104437 طالبا وطالبة، وتم إعلان النتيجة على بوابة الأزهر الإلكترونية، حيث جاءت النتائج التفصيلية كالتالى..
بلغ عدد الطلاب الحاصلين على أكثر من 50% 126347 طالبًا وطالبة من إجمالي 136939، وجاء عدد الطلاب المتخلفين عن الامتحانات 1039 طالبًا وطالبة، وشهدت النتيجة تفوقًا للفتيات حيث بلغت نسبة النجاح في الفتيات 94.57٪، وعددهن 61310 طالبة، في حين بلغت نسبة البنين 90.17٪، وعددهم 64818 طلاب.
وجاءت نتيجة الشهادة الإعدادية للحاصلين على أكثر من 50% بنسبة نجاح 85.04٪، حيث بلغ عدد الطلاب الناجحين 104437 طالبًا وطالبة من إجمالي 122810 طالبًا وطالبة، وجاء عدد الطلاب المتخلفين عن حضور الامتحانات 1400 طالبًا وطالبة، وشهدت النتيجة كذلك تفوقًا للفتيات، حيث بلغت نسبة النجاح في الفتيات 89.29%، وعددهن 50402 طالبة، في حين بلغت نسبة البنين 81.36%، وعددهم 66142 طالبًا.
يذكر أنه قد أعلن فى وقت سابق أن امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل (الابتدائي، الإعدادي، الثانوي) ستعقد يوم السبت 14 أغسطس 2021 وتنتهي يوم الأربعاء 18 أغسطس 2021.