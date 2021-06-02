شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد نتيجة امتحانات الدور الأول للشهاداتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد الدكتور محمد عبد الرحمن الضوينى ، وكيل الأزهر الشريف، اليوم، الأربعاء، نتيجة امتحانات الدور الأول للشهاداتين الابتدائية والإعدادية، حيث بلغت نسبة النجاح بالشهادة الابتدائية 92.27%، وبلغ عدد عدد الناجحين 126347.

كما بلغت نسبة النجاح فى الدور الأول للشهادة الإعدادية 85.4%، حيث نجح 104437 طالبا وطالبة، وتم إعلان النتيجة على بوابة الأزهر الإلكترونية، حيث جاءت النتائج التفصيلية كالتالى..

بلغ عدد الطلاب ‏الحاصلين على أكثر من 50% 126347 طالبًا وطالبة من إجمالي 136939، وجاء عدد الطلاب المتخلفين عن ‏الامتحانات 1039 طالبًا وطالبة، وشهدت النتيجة تفوقًا للفتيات حيث بلغت نسبة ‏النجاح في الفتيات 94.57٪، وعددهن 61310 طالبة، في حين بلغت نسبة البنين 90.17٪، ‏وعددهم 64818 طلاب‎.‎

وجاءت نتيجة الشهادة الإعدادية للحاصلين على أكثر من 50% ‏بنسبة نجاح 85.04٪، حيث بلغ ‏عدد الطلاب الناجحين 104437 طالبًا وطالبة من إجمالي ‏122810 طالبًا وطالبة، وجاء عدد الطلاب المتخلفين عن حضور ‏الامتحانات 1400 طالبًا وطالبة، وشهدت النتيجة كذلك تفوقًا للفتيات، حيث بلغت ‏نسبة النجاح في الفتيات 89.29%، وعددهن 50402 طالبة، في حين بلغت نسبة البنين ‏‏81.36%، وعددهم 66142 طالبًا‎.‎

يذكر أنه قد أعلن فى وقت سابق أن امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل (الابتدائي، الإعدادي، الثانوي) ستعقد يوم السبت 14 أغسطس 2021 وتنتهي يوم الأربعاء 18 أغسطس 2021.