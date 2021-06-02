شكرا لقرائتكم خبر عن تكافؤ الفرص والصحة يطلقان حملة للتوعيه بلقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشه محافظ شمال سيناء نظمت وحدة تكافؤ الفرص وبالتعاون مع مديرية الصحه حملة توعيه لتحفيز المواطنين على التسجيل للنطعيم ضد لقاح كورونا وكذلك توعية المواطنين بالفطر الاسود واضراره وكيفية الوقايه منه.

واكدت حنان حسن محمد مدير وحدة نكافؤ الفرص بديوان عام محافظة شمال سيناء ان الحمله الخاصه بالتوعية لاخذ لقاح فيروس كورونا تأتي في اطار تنفيذ الدور المنوط بالوحده بالمشاركه في توعية المرأه بصفه خاصه والاسره بصفه عامه بجميع القضايا التي تحيط بها وخاصه في ظل ظروف جائحة كورونا وكذلك ظهور الفطر الاسود والذي انتشر مؤخرا في كافة انحاء الجمهوريه.

وأضافت أنه تم التنسيق مع ادارة التثقيف الصحي بمديرية الصحه والسكان للتعاون في تنمية وعي المواطنين في هذا الاتجاه.

واشارت إلى تكليف مسئولي وحدة تكافؤ الفرص بمجالس المدن وذلك بالقيام بالتنسيق مع الادارات الصحيه بالمجالس لتوعية العاملين بها وكذلك العاملين بالاحياء والقري التابعه لها.