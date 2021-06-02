شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 6 أطنان من الأتربة والمخلفات وإزالة العوائق الخرسانية في حملة بمدينة الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مدينة الأقصر، بقيادة العميد طارق لطفي، رئيس المدينة، قيام حي جنوب بقيادة سمير سعود نائب رئيس الحي لشؤون النظافة، تنفيذ حملة نظافة شاملة، استهدفت مناطق شوارع المدينة المنورة وشارع التلفزيون، وتم تفريغ جميع حاويات القمامة، طبقاً لخط السير والمواعيد اليومية المحددة .

أسفرت الحملة عن رفع ٦ طن قمامة، بالإضافة إلى إزالة جميع العوائق الخرسانية أمام المحال التجارية والكافيهات والمنازل لظهور المنطقة بالمظهر الحضاري اللائق.

شارك في الحملة عصام عبدالراضي المتابعة الميدانية بمجلس مدينة الأقصر وبالتنسيق مع فرقة التدخل السريع بالمحافظة.

وعلي هامش الحملة تم متابعة حملة نظافة أخرى بمنطقة وسط، تحت إشراف أيمن حسين رئيس الحي والتي استهدفت شارع المحطة وميدان ابو الحجاج وتم كنس الأتربة الناعمة على جانبي الطريق أسفل البلدورات، وذلك للحفاظ على المظهر الحضاري لجميع مناطق الحي المختلفة.