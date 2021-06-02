شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة المنيا» تواصل تنفيذ الحملة القومية للقضاء على القوارض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، أن الادارة العامة للأمراض المتوطنة، ادارة مكافحة ناقلات الأمراض، تواصل تنفيذ فاعليات الحملة القومية للقضاء على القوارض والحشرات (حملة ما بعد المحاصيل الشتوية) والتي بدأت من 30 مايو وتنتهي في 3 يونيو 2021 بالتنسيق مع مديرية الزراعة بالمنيا.

قال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إن الحملة تأتي تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالحفاظ على صحة المواطنين، من خلال القضاء على مسببات وناقلات الامراض، وللحد من أضرارها على المحاصيل الزراعية، ولتقليل الفاقد مما تسببه من أضرار صحية واقتصادية.

من جانبها أوضحت الدكتورة رندا محمد خيري، مدير عام الادارة العامة للأمراض المتوطنة، أن ادارة مكافحة ناقلات الامراض، وجميع أقسامها على مستوى المحافظة، تقوم بأعمال المكافحة باستخدام المبيدات المناسبة، والطرق الفعالة للقضاء على القوارض، والحشرات داخل المدن، وخارجها وعلى جانب ترعة الابراهيمية، وطرادي النيل، وفى الاماكن عالية الكثافة، واشارت انه يتم متابعة اعمال الحملة والمرور الميداني على أقسام مكافحة ناقلات الامراض طوال ايام الحملة.