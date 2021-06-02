شكرا لقرائتكم خبر عن سعر صرف العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 2-6-2021 في الكويت بالدينار الكويتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أستقر سعر صرف بعض العملات الاجنبية ببنوك الكويت مقابل الدينار الكويتى من ابرزها الدولار الامريكى والريال السعودى والدرهم الاماراتى، فيما أنخفض سعر صرف اليورو و الجنيه الاسترلنى مقابل الدينار الكويتى ، وذلك وفق السعر المعلن من البنك المركزي الكويتي فى الكويت اليوم الأربعاء 2-6-2021.

وجاء سعرالعملات الاجنبية مقابل الدينار الكويتى كالتالى :

1 دولار أمريكي = 0.30 دينار كويتي

1 دينار كويتي = 3.320 دولار أمريكي

يورو (EUR)

1 يورو = 0.36 دينار كويتي

1 دينار كويتي = 2.753 يورو

جنيه استرليني (GBP)

1 جنيه استرليني = 0.42 دينار كويتي

1 دينار كويتي = 2.371 جنيه استرليني

دولار كندي (CAD)

1 دولار كندي = 0.24 دينار كويتي

1 دينار كويتي = 4.147 دولار كندي

دولار أسترالي (AUD)

1 دولار أسترالي = 0.23 دينار كويتي

1 دينار كويتي = 4.256 دولار أسترالي

ين ياباني (JPY)

1 ين ياباني = 0.003 دينار كويتي

1 دينار كويتي = 359.247 ين ياباني

جنيه مصري (EGP)

1 جنيه مصري = 0.02 دينار كويتي

1 دينار كويتي = 52.114 جنيه مصري

ريال سعودي (SAR)

1 ريال سعودي = 0.08 دينار كويتي

1 دينار كويتي = 12.453 ريال سعودي

درهم إماراتي (AED)

1 درهم إماراتي = 0.08 دينار كويتي

1 دينار كويتي = 12.195 درهم إماراتي

جنيه سوداني (SDG)

1 جنيه سوداني = 0.001 دينار كويتي

1 دينار كويتي = 1,268.345 جنيه سوداني

دينار جزائري (DZD)

1 دينار جزائري = 0.002 دينار كويتي

1 دينار كويتي = 438.924 دينار جزائري

دينار بحريني (BHD)

1 دينار بحريني = 0.799 دينار كويتي

1 دينار كويتي = 1.252 دينار بحريني

دينار عراقي (IQD)

1 دينار عراقي = 0.0002 دينار كويتي

1 دينار كويتي = 4,843.250 دينار عراقي

دينار اردني (JOD)

1 دينار اردني = 0.425 دينار كويتي

1 دينار كويتي = 2.354 دينار اردني

ليرة لبنانية (LBP)

1 ليرة لبنانية = 0.0002 دينار كويتي

1 دينار كويتي = 5,028.222 ليرة لبنانية

دينار ليبي (LYD)

1 دينار ليبي = 0.067 دينار كويتي

1 دينار كويتي = 14.991 دينار ليبي

درهم مغربي (MAD)

1 درهم مغربي = 0.03 دينار كويتي

1 دينار كويتي = 29.595 درهم مغربي

ليرة سورية (SYP)

1 ليرة سورية = 0.0002 دينار كويتي

1 دينار كويتي = 4,176.174 ليرة سورية

شلن صومالي (SOS)

1 شلن صومالي = 0.001 دينار كويتي

1 دينار كويتي = 1,920.260 شلن صومالي

ريال عماني (OMR)

1 ريال عماني = 0.782 دينار كويتي

1 دينار كويتي = 1.278 ريال عماني

ريال قطري (QAR)

1 ريال قطري = 0.08 دينار كويتي

1 دينار كويتي = 12.089 ريال قطري

دينار تونسي (TND)

1 دينار تونسي = 0.110 دينار كويتي

1 دينار كويتي = 9.119 دينار تونسي

ريال يمني (YER)

1 ريال يمني = 0.001 دينار كويتي

1 دينار كويتي = 831.397 ريال يمني

فرنك جيبوتي (DJF)

1 فرنك جيبوتي = 0.002 دينار كويتي

1 دينار كويتي = 590.936 فرنك جيبوتي

استقر سعر صرف الدولار الأمريكى والريال السعودى والدرهم الاماراتى أمام الدينار الكويتى دون تغيير فيما أنخفض سعر صرف اليورو أمام الدينار الكويتى بمقدار 0.2105 بنسبة تغيير 0.06، وانخفض سعر الجنيه الاسترلينى أمام الدينار الكويتى بمقدار 0.0040 وبنسبة تغيير 0.15 .