شكرا لقرائتكم خبر عن «زراعة الإسكندرية» تُزيل تعدٍ على أرض زراعية ببرج العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت مديرية الزراعة واستصلاح الاراضى في الاسكندرية، بقيادة المهندس طارق زكى صالح وكيل الوزارة، حملة بالتعاون مع الأجهزة المعنية لازالة تعدٍ على قطعة أرض زراعية مساحتها 100 متر في برج العرب، عبارة عن منزل بدون سقف من البلوك الأبيض ببرج العرب.

وأوضح «صالح»، أن الحملة تأتي تنفيذاً لتعليمات وزير الزراعة السيد القصير ومحافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، بالحفاظ على الرقعة الزراعية من التعديات،مشيرا إلى أن لجان الرصد تقوم بحملات دورية مفاجئة لتحرير محاضر للمتعدين على الأراضي الزراعية على مستوى المحافظة، فضلاً عن قيام أجهزة الزراعة بتكثيف المرور اليومي واتخاذ إجراءات الإزالة في المهد بالتنسيق مع مديرية الأمن والأحياء المختصة.

وأوضح أن الإزالات تتم وفق لخطة مسبقة بجدول زمني محدد وذلك لعودة مصر لمكانتها الزراعية السابقة، والتصدي لظاهرة الزحف العمراني، مشيرا إلى أن التعديات على الأراضي الزراعية، تتخذ أشكال مختلفة ولا تقتصر على البناء عليها، فبناء الأسوار وإقامة ملاعب ومباني بسيطة وتحويلها لمخازن «تشوينات»، يعد ضمن أشكال التعديات التي تحرص المديرية على إزالتها، ومن ثم مطالبة أصحاب الأراضي إعادة زراعتها مجددا ومساعدتهم على ذلك من قبل جهاز تحسين الأراضي للحفاظ على الرقعة الزراعية .

وفى سياق متصل، قامت المديرية باتخاذ الإجراءات الوقائية ضد حشرة النمل الأبيض تحت أرضي حيث الحفر وتوزيع المبيدات الفسفورية تركزي 48% لمدرسة قرية العراق تعليم أساسي بقطاع العامرية، وذلك للحد من انتشار الآفة وحفاظاً على سلامة المواطنين وأمنهم.

"زراعة الاسكندرية" تُزيل تعدى على أرض زراعية ببرج العرب وتكافح النمل الأبيض بمدرسة "العراق" (صور)

"زراعة الاسكندرية" تُزيل تعدى على أرض زراعية ببرج العرب وتكافح النمل الأبيض بمدرسة "العراق" (صور)

"زراعة الاسكندرية" تُزيل تعدى على أرض زراعية ببرج العرب وتكافح النمل الأبيض بمدرسة "العراق" (صور)

"زراعة الاسكندرية" تُزيل تعدى على أرض زراعية ببرج العرب وتكافح النمل الأبيض بمدرسة "العراق" (صور)

"زراعة الاسكندرية" تُزيل تعدى على أرض زراعية ببرج العرب وتكافح النمل الأبيض بمدرسة "العراق" (صور)

"زراعة الاسكندرية" تُزيل تعدى على أرض زراعية ببرج العرب وتكافح النمل الأبيض بمدرسة "العراق" (صور)

"زراعة الاسكندرية" تُزيل تعدى على أرض زراعية ببرج العرب وتكافح النمل الأبيض بمدرسة "العراق" (صور)