شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم المنيا : تشكيل 10 غرف عمليات استعدادًا لامتحانات الشهادة الإعدادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنيا، برئاسة المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، عن الانتهاء من تجهيز 546 لجنة عامة بمراكز المنيا التسع، لاستقبال 102 ألف طالب وطالبة، استعدادا لامتحانات الشهادة الإعدادية والتي تنطلق السبت المقبل.

وشكلت مديرية التربية والتعليم بالمنيا، غرف عمليات بالإدارات التعليمية التسع، لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية، للتواصل السريع مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، وإعداد تقرير يومي عن سير الامتحانات بكل إدارة تعليمية.

كما تم الانتهاء من تنظيف وتعقيم جميع مقرات لجان سير الامتحانات، مع التنبيه المشدد بضرورة ارتداء أدوات الوقاية الشخصية.