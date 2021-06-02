شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تفتتح معرض «ديارنا» لتجهيز العرائس اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استمرارًا لجهود وسياسات وزارة التضامن الاجتماعي في تقديم مختلف سبل الدعم لصغار المنتجين والترويج للمنتج المصري، تفتتح نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم معرض «ديارنا للأثاث والمفروشات» المخصص لتجهيز العرائس من منتجات الأثاث والمفروشات والسلع المعمرة، وذلك بصالة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر، حيث يشمل المعرض مستويات مختلفة من المعروضات بما يناسب الإمكانات المادية والأذواق.

وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن المعرض يستهدف تقديم عدد من الرسائل التسويقية أهمها ترويج المنتج المصري ودعم صغار المنتجين العاملين في مجال الأخشاب والأجهزة الكهربائية وتحفيز التبادل التجاري بين المحافظات، خاصة أن العارضين يمثلوا فئة كبيرة من التعاونيات الانتاجية في مجال صناعة الأثاث، كما يمثلوا مدينة الأثاث التي افتتحها رئيس الجمهورية في نهاية عام 2019.

وأضافت أن المعرض يهدف إلى تقديم رسائل اجتماعية ايجابية موجهة للشباب في سن الزواج، بما يشمل ترشيد الاستهلاك المبالغ فيه في تجهيز منازل الزوحية، وخفض نسبة المواطنين المعرضين لأن يكونوا غارمين بسبب الاستدانة والاقتراض، والتركيز على بناء أسرة سليمة، مؤكدة أن الزواج ليس مجرد تأثيث منزل ولكن تأسيس أسرة تقوم على المودة والعلاقات الصحية والمبادىء الايجابية.

وأشارت إلى أن الوزارة تبذل في هذا الإطار جهودًا كبيرة عبر المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية «مودة» الذي يهدف لتوعية وتأهيل الشباب المقبلين على الزواج للحد من نسبة الطلاق في المجتمع والحفاظ على كيان الأسرة المصرية، وذلك من خلال توفير المعارف الأساسية للمُقبلين على الزواج، والارتقاء بخدمات الدعم والإرشاد الأسري لمُساعدة حديثي الزواج والأزواج الذين لديهم مشكلات تتعلق بالتوافُق والمواءمة الأسرية.

وينطلق المعرض، الذي تستمر فعالياته حتى يوم 10 يونيو، ويفتح أبوابه من 10 صباحًا إلى 10 مساءً بمشاركة ٣٠٠ عارض من بينهم ٢٠٠ عارض لمنتجات الأثاث من صغار المنتجين التابعين للجمعيات التعاونية الإنتاجية ومنتجى مدينة الاثاث بدمياط، كما يشارك في المعرض ١٠٠ عارض لمستلزمات المفروشات من منتجات الجمعيات الاهلية والأسر المنتجة من محافظات القاهرة ،الوادى الجديد،شمال وجنوب سيناء ،الفيوم ،الغربية ،دمياط المنوفية، القليوبية، الاسكندرية ،اسوان ،سوهاج والبحر الاحمر، كما تشارك بالمعرض «شركة الازياء الراقية» بسلع معمرة واستهلاكية لاستكمال منظومة تجهيز العرائس من أجهزة وأثاث ومفروشات.