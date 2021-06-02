شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية ينقل 3 رؤساء مراكز ومدن بالقليوبية ومطروح وأسيوط لوظائف إدارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية قرارا بنقل 3 رؤساء مراكز ومدن، إلى وظائف إدارية بالمحافظات، لتقصيرهم في مهام وظائفهم، وذاك في إطار المتابعة المستمرة لوزارة التنمية المحلية لأداء قيادات الإدارة المحلية بمختلف المحافظات لضبط منظومة العمل المحلى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتضمن القرار الوزاري نقل كل من رئيس مدينة الخصوص بالقليوبية إلى العمل بديوان عام محافظة القاهرة، ورئيس مركز ومدينة النجيلة بمطروح إلى ديوان عام محافظة القاهرة، ورئيس مركز ومدينة أسيوط إلى ديوان عام محافظة قنا.

وأكد الوزير في تصريحات صحفية، الأربعاء، حرص الوزارة على التقييم المستمر لأداء رؤساء المدن والمراكز والأحياء والوحدات المحلية بالتنسيق مع المحافظين والدفع بالقيادات المتميزة للمناصب القيادية ومحاسبة المقصرين لتشجيع باقي القيادات على التفاني في أداء العمل وخدمة المواطنين للحصول على رضاهم عن الخدمات التي تقدمها الإدارة المحلية.

وجدد «شعراوى»، التأكيد على ضرورة تواجد القيادات المحلية بصورة مستمرة بين المواطنين للاستماع إلى مشكلاتهم والعمل على سرعة حلها وحسن التعامل معهم.

وطالب الوزير، جميع العاملين بالإدارة المحلية ببذل أقصى جهد لخدمة المواطن للحصول على رضاه عن الخدمات المقدمة إليهم.