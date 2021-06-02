شكرا لقرائتكم خبر عن «نصوص الأهرام في قرن».. محاضرة «آون لاين» 6 يونية بمكتبة الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم مكتبة الإسكندرية محاضرة عبر الإنترنت بعنوان «نصوص الأهرام في قرن من الدراسات»، يلقيها الأستاذ الدكتور إبراهيم عبدالستار إبراهيم أستاذ الآثار المصرية القديمة قسم التاريخ- كلية الآداب- جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل. وتبث المحاضرة يوم الأحد 6 يونية في تمام الساعة السابعة مساءًا على صفحة مركز دراسات الخطوط على الفيسبوك.

وتأتي المحاضرة ضمن سلسة محاضرات الموسم الثقافي لمركز دراسات الخطوط بمكتبة الإسكندرية، والتي تهدف إلى استقطاب كبار الباحثين والمتخصصين في مجال النقوش والخطوط القديمة.

تلقي المحاضرة الضوء على النشر الأول لنصوص الأهرام على يد عالم المصريات الفرنسي جاستون ماسبيرو في نهايات القرن التاسع عشر، حيث توالت الدراسات والبحوث التي كشفت- ولا تزال- الكثير مما تضمنته تلك النصوص والتعاويذ. ويشير الدكتور إبراهيم عبدالستار إلى أن نصوص الأهرام دونت على أهرامات ملوك وملكات الدولة القديمة، ثم امتدت وظهرت على الكثير من مقابر، وتوابيت، ولوحات الدولة الوسطى، ومقابر ومعابد الدولة الحديثة والعصر المتأخر وحتى العصر الروماني. كما كتبت أيضًا على الأواني الكانوبية، والبردي، واللوحات.