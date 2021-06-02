شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يعلن تنافس 9 تحالفات مصرية وعالمية علي تنفيذ مترو أبو قير بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الفريق كامل الوزير، إنه بحث مع بنك EBRD الأوربي التعاون في مجال الجر الكهربائي ومترو الأنفاق، حيث يساهم البنك مع عدد من البنوك والمؤسسات الدولية العالمية الأخرى في تمويل عدد من المشروعات منها تطوير قطار أبوقير وتحويله إلى مترو، والذي تبلغ تكلفته الإجمالية 1.5 مليار يورو، والذي يساهم فيه البنك الاوربي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 250 مليون يورو، حيث تم التعاقد مع المكتب الاستشاري ( سيسترا ) لإعداد الدراسة والتصميم وإعداد مستندات الطرح والتأهيل ( لعدد 9 تحالفات).

وأكد الوزير على أهمية المشروع الذي سيشكل نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل الجماعي بالإسكندرية، مشيرا إلى أنه تم تحديد وتدقيق المسار ومراعاة عدم تعارضه مع الطرق العرضية.