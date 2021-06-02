شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس السوداني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اتصالا هاتفيا، من الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس دولة السودان الشقيق، حيث تناول الاتصال عمق الروابط التاريخية بين الشعبين المصري والسوداني، ودور الأزهر في نشر علوم الدين الإسلامي الصحيحة وتوطيد أواصر الأخوة بين الشعبين .

وتناول الاتصال مناقشة أهم القضايا على الساحتين العربية والإسلامية، وأكد الطرفان ضرورة التكاتف والتضامن بين الشقيقتين مصر والسودان في مواجهة المخاطر التي تهدد البلدين فكلاهما امتدادا للآخر.

وفي نهاية الاتصال، بعث شيخ الأزهر خالص تحياته وتقديره للفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان وللشعب السوداني الشقيق، داعيا المولى عز وجل أن يمن على السودان بالأمن والأمان، وأن يرزق أهله وشعبه السكينة والاستقرار، وأن يجنب بلادنا كل مكروه وسوء.