شكرا لقرائتكم خبر عن توريد 314 ألف طن قمح بشون وصوامع المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية التموين بالمنيا، الاستمرار في استقبال وفرز الأقماح لموسم 2020-2021، حيث تم توريد استلام 314341 طن، و534 كيلو من القمح، وتستمر أعمال توريد محصول القمح حتى نهاية يونيو.

ووجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية التموين والزراعة، لإزالة كافة المعوقات لتسهيل عملية التوريد، مع الالتزام التام بأعمال تطهير وتعقيم مواقع استلام القمح ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، أثناء عملية التوريد.

أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، ان عملية التوريد تتم داخل 41 مركز تجميع، من العدوة شمالا حتي دير مواس جنوبا، منذ بدء استلام المحصول، في 15 أبريل الماضي، مؤكدا على استمرار أعمال توريد محصول القمح، حتى نهاية يونيو.

يذكر أن المساحة المنزرعة بالمحافظة 250 ألف فدان، بمتوسط إنتاجية 22 إردب للفدان، وبإجمالي 5,5 مليون إردب، تمثل ثلث إنتاج الجمهورية من المحصول.