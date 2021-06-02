شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يتابع جاهزية المدارس لاستقبال امتحانات الشهادة الإعدادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية جاهزية مدارس المحافظة لاستقبال امتحانات المرحلة الإعدادية في ظل الظروف الاستثنائية من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال جولة تفقدية لعدد من المدارس بمركز زفتى، بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندس محمد سراج رئيس مركز ومدينة زفتى.

وتفقد محافظ الغربية ومرافقوه مدارس (طلبة السايح للتعليم الأساسي بقرية نهطاي، مدرسة إبراهيم سالم للتعليم الأساسي بدهتورة، مدرسة عزبة أبوعلى للتعليم الأساسي ومدرسة أبوبكر الصديق الإعدادية بنات بمركز ومدينة زفتى)، حيث اطمأن المحافظ على توفير كافة المستلزمات الوقائية والتدابير الاحترازية لضمان سلامة الطلاب أثناء أدائهم للامتحان ومنها تقليل الكثافة في اللجان وتحقيق التباعد بين الطلاب حيث تتضمن اللجنة الواحدة عدد (١٤) طالب، توفير الكمامات والكحول وغيرها من مواد التعقيم والتطهير، ذلك إلى جانب التأكيد على توفير الإضاءة والتهوية الجيدة للجان.

كما تابع المحافظ استعدادات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لاستقبال الامتحانات من تشكيل غرف عمليات على مستوى المحافظة لمواجهة أي مشاكل طارئة والتعامل معها بسرعة، إلى جانب التشديد على مديري الإدارات التعليمية بالمتابعة المستمرة للمدارس خلال فترة الامتحانات والتأكد من جاهزيتها.

ومن جانبه، أشار المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أن المديرية أنهت كافة الاستعدادات لاستقبال الطلاب، وتخصيص ١٩٢٥٠ معلم وإداري للإشراف على تنفيذ عملية الامتحانات.

يُذْكَر أن ٨١٧١٢ طالب سيؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية داخل ٤٤٧ لجنة على مستوى المحافظة بدايةً من الخامس من شهر يونيو الحالي وحتى العاشر من الشهر ذاته.