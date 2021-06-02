شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد : تشغيل قطاري 703 و704 لخدمة 3 محافظات بالوجه القبلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت هيئة السكة الحديد تشغيل قطار لخدمة ٣ محافظات فقط بالوجه القبلي.

وقال بيان صادر عن الهيئة إنه «نزولا على رغبة جمهور الركاب وطبقا للسياسة العامة للهيئة والتي تعمل جاهدة لتلبية احتياجات جمهور الركاب بما يتوافق مع الصالح العام.. قررت الهيئة تشغيل قطاري 703 و704 إكسبريس المنيا/ أسيوط / سوهاج والعكس، جميع أيام الأسبوع بما فيها أيام الجمع والعطلات الرسمية، وذلك اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 4/6/2021».