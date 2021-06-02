شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم شمال سيناء: المقابلات للمدرسة اليابانية الأسبوع القادم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة شمال سيناء عن إجراء المقابلات للمتقدمين للالتحاق بالمدرسة اليابانية خلال الأسبوع المقبل.

وأشار البيان إلى أن المقابلات تشمل المتقدمين السابق اعلان أسمائهم ومن لم يتقدم الكترونيا والراغبين في التقدم للمدرسة ورقيا، منوها أن المقابلات تتم عن طريق لجنة مشكلة من وحدة المدارس اليابانية بوزارة التربية والتعليم، وتجرى في مقر مدرسة عمرو أبوهندية الرسمية المتميزة للغات بالعريش، وذلك اعتبارا من يوم الأحد القادم 6 يونية حتى الخميس الموافق 10 يونية الجارى .

وحدد البيان مواعيد المقابلات للمتقدمين لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى، حيث تجرى يوم الأحد القادم بالنسبة للمستوى الأول من رياض الأطفال، يوم الاثنين القادم بالنسبة للمستوى الثانى من رياض الأطفال، يوم الثلاثاء القادم بالنسبة للصف الأول الابتدائى، يوم الأربعاء القادم بالنسبة للمتخلفين من رياض الأطفال، ويوم الخميس القادم بالنسبة للمتخلفين من الصف الأول الابتدائى.. مشيرا إلى أن المقابلات تشمل المتقدمين وأولياء أمورهم من الأب والأم .

كما حدد شروط القبول في تقديم: أصل شهادة الميلاد، افادة بحصول الطالب على المستوى الأدنى Kg1 من احدى المدارس الرسمية أو الخاصة لغات للمتقدمين للمستوى الثانى من رياض الأطفال، افادة بحصول الطالب على المستويينKg1- Kg2 من احدى المدارس الرسمية أو الخاصة لغات للمتقدمين للصف الأول الابتدائى، صورة شخصية حديثة، صورة بطاقتى الرقم القومى لكل من الأب والأم، وما يثبت محل الاقامة من ايصال كهرباء أو غاز أو عقد موثق .

وشدد البيان على ضرورة اتباع الاجراءات الاحترازية أثناء المقابلة لكل من: الأب والأم والطفل .

ومما يذكر أنه تم وضع حجر الأساس للمدرسة التكنولوجىة المصرية اليابانية بالعريش في أكتوبر الماضى كنموذج متميز من التعليم يضاف إلى محافظة شمال سيناء للتوسع في المدارس التجريبية وتلبية احتياجات أولياء الأمور لالحاق أبنائهم بها .

وتقام المدرسة اليابانية على مساحة ١١.٢ ألف مترا مربعا وبتكلفة تقدر بنحو ١٦ مليون جنيها، وتضم ٣ أدوار بها ١٤ فصلا تعليميا وقاعات للأنشطة ومساحات خضراء وملعب متكامل .