شكرا لقرائتكم خبر عن «انخفاض ملحوظ».. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأربعاء 2 يونيو 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد سعر الذهب في مصر في بداية التعاملات، صباح اليوم الأربعاء، 2 يونيو 2021، انخفاضا طفيفا في بداية التعاملات متأثرا بالتغيرات الكبيرة التي يشهدها عالميا بسبب البيانات الاقتصادية الأمريكية والتى تشير إلى تحسن الاقتصاد، ويتوقع الخبراء استمرار انخفاضه في مصر خلال تعاملات اليوم .

وأعلنت شعبة الذهب في مصر أن سعر الذهب عيار 24 قيراطا، في الصاغة بدون المصنعية، صباح اليوم الأربعاء، 951 جنيه، والعيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر، تراوح مابين 815 جنيها وحتى 817 جنيها، والعيار 18 قيراطًا، 701 جنيه، والجنيه الذهب 6538 جنيها وهى نفس اسعار مساء الثلاثاء .

وواصل سعر الذهب عالميا انخفاضه الذي بدأ فيه مساء الثلاثاء لينخفض عن أعلى مستوى له منذ 5 سنوات وحقق الذهب انخفاضا ملحوظا في الجلسة الصباحية بسب ارتفاع عوائد السندات لأجل 10 سنوات، كما انخفض الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.47% بعدما سجل أعلى مستوى له منذ 8 يناير الماضى، وذلك بعد بيانات أمركية تؤكد أن مؤشر مديرى المشتريات التصنيعى التابع لمعهد إدارة التوريد ارتفع لمستوى أفضل من المتوقع بنحو 61.2%، مما زاد من شهية المستثمرين للمخاطرة وابتعدوا تدريجيا عن الذهب .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، صباح اليوم الاربعاء، 836.64 جنيه، وكانت 843.66 جنيه مساء الثلاثاء، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1،899.23 $، وكانت 1،912.83 $ .

«المصري اليوم» تنشر سعر الذهب، صباح اليوم الأربعاء، 2 يونيو 2021 بمحال الصاغة في مصر :

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 951 إلى 953 عيار 22 853 إلى 855 عيار 21 815 إلى 817 عيار 18 701 إلى 703 عيار 14 543 إلى 545 عيار 12 466 إلى 468 الاونصة 29099 إلى 29105 الجنيه الذهب 6538 إلى 6540 الكيلو 951000 إلى 954300

متوسط اسعار الذهب بأسواق المال في مصر وعالميا، صباح اليوم الاربعاء، 2 يونيو 2021

م الوحدة جنيه مصري دولار امريكي 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط

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