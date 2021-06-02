أخبار مصر

إخماد حريق محدود بسوق الخضار والفاكهة بالغردقة

0 نشر
محمد السيد سليمان 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم خبر عن إخماد حريق محدود بسوق الخضار والفاكهة بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغردقة من السيطرة على حريق محدود وإخماد نشب في سقف سوق الدهار للخضار والفاكهة بوسط مدينة الغردقة ولم يسفر الحريق عن أي خسائر أو إصابات بشرية.

كانت شرطة النجدة بالغردقة قد تلقت إخطارا بنشوب حريق في سقف سوق الخضار والفاكهة وسادت حالة من الخوف بين رواد السوق والبائعين وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف والحماية المدنية وتمت السيطرة على الحريق وإخماده قبل أن يمتد لباقي السوق.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا