شكرا لقرائتكم خبر عن إخماد حريق محدود بسوق الخضار والفاكهة بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغردقة من السيطرة على حريق محدود وإخماد نشب في سقف سوق الدهار للخضار والفاكهة بوسط مدينة الغردقة ولم يسفر الحريق عن أي خسائر أو إصابات بشرية.

كانت شرطة النجدة بالغردقة قد تلقت إخطارا بنشوب حريق في سقف سوق الخضار والفاكهة وسادت حالة من الخوف بين رواد السوق والبائعين وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف والحماية المدنية وتمت السيطرة على الحريق وإخماده قبل أن يمتد لباقي السوق.