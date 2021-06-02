أقراط الملكة فريدة تنافس باستفتاء متحف المجوهرات الملكية في الإسكندرية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في تقليد شهرى ينفذه متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية أعلن المتحف عن إجراء استفتاء شعبى للعاملين وجمهور محبى الاثار في الاسكندرية تحت عنوان «أنت من تقرر» بهدف إيجاد مزيد من التواصل المجتمعي بين المتحف والجمهور .

وتنافس أقراط الملكة فريدة التي تنتمى للأسرة العلوية (أسرة محمد على)، تنافس في استفتاء شهر يونيو لاختيار أفضل القطع التي تحظى بأعلى الأصوات للعرض مجانا في شهر يوليو المقبل كقطعة الشهر.

وشمل الاستفتاء 4 أقراط خاصة بالملكة فريدة، هي قرط من فردتين من البلاتين كل فردة على هيئة ثريا مرصعة بالماس ظهرت به الملكة فريدة في حفل زفافها الأسطوري على الملك فاروق عام 1938، وقرط من فردتين من البلاتين والذهب الأبيض كل فردة عبارة عن حلية بشكل زهرة لوتس مرصعة بالماس تتدلى منها حليات بكاسة من البلاتين مركب بها حجر اكوامارين بشكل دمعة.

كما يتنافس في الاستفتاء قرط من فردتين من البلاتين كل فردة عبارة عن بيوت فصوص مرصعة بالماس متصلة بحلية على شكل مثلث يتدلى منها حجر من اللابيس لازولي ( اللازورد) محفور ومفرغ بشكل زهور وأوراق شجر، وقرط من فردتين من البلاتين كل فردة على شكل ثلاثة أغصان من البلاتين مرصعة بأحجار من الماس والزفير تلتف حولها حلية مرصعة بالماس من أعلى.

والملكة فريدة هي صافيناز ذو الفقار وشهرتها الملكة فريدة، ولدت في 5 سبتمبر عام 1921 بالإسكندرية بمنطقة جناكليس، والدتها السيدة زينب محمد سعيد ووالدها يوسف ذو الفقار باشا؛ فهي تنتمي لأسرة ذوالفقار المصرية العريقة، تعلمت اللغة الإنجليزية والفرنسية بمدرسة للراهبات بالإسكندرية، وعملت كفنانة تشكيلية وشجعها على ذلك خالها الفنان الكبير محمود سعيد.

تزوجت الملكة من الملك فاروق عام 1938 في حفل زفاف أسطوري بقصر القبة لتكون الزوجة الأولى للملك والملكة المتوجة القرينة ووالدة كل من الأميرات: فوزية، فادية، فريال بنات الملك فاروق، ثم انفصلت عن الملك فاروق عام 1948، وتوفيت في 16 أكتوبر عام 1988 عن عمر يناهز 67 عاماً .

أقراط الملكة فريدة تنافس باستفتاء متحف المجوهرات الملكية فى الاسكندرية (صور)

أقراط الملكة فريدة تنافس باستفتاء متحف المجوهرات الملكية فى الاسكندرية (صور)

أقراط الملكة فريدة تنافس باستفتاء متحف المجوهرات الملكية فى الاسكندرية (صور)