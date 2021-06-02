شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية ينقل 3 رؤساء مراكز ومدن بالقليوبية ومطروح وأسيوط لوظائف إدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، قراراً بنقل 3 رؤساء مراكز ومدن إلى وظائف إدارية بالمحافظات، حيث تضمن القرار الوزاري نقل كل من رئيس مدينة الخصوص بالقليوبية إلى العمل بديوان عام محافظة القاهرة ورئيس مركز ومدينة النجيلة بمطروح إلى ديوان عام محافظة القاهرة، ورئيس مركز ومدينة أسيوط إلى ديوان عام محافظة قنا .

وأكدت الوزارة فى بيان اليوم، إن القرار يأتى فى إطار المتابعة المستمرة لوزارة التنمية المحلية لأداء قيادات الإدارة المحلية بمختلف المحافظات لضبط منظومة العمل المحلى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد اللواء محمود شعراوي، حرص الوزارة على التقييم المستمر لأداء رؤساء المدن والمراكز والأحياء والوحدات المحلية بالتنسيق مع المحافظين والدفع بالقيادات المتميزة للمناصب القيادية ومحاسبة المقصرين لتشجيع باقي القيادات على التفاني في أداء العمل وخدمة المواطنين للحصول على رضاهم عن الخدمات التي تقدمها الإدارة المحلية.

وجدد " شعراوى" التأكيد على ضرورة تواجد القيادات المحلية بصورة مستمرة بين المواطنين للاستماع إلى مشكلاتهم والعمل على سرعة حلها وحسن التعامل معهم، مطالبا جميع العاملين بالإدارة المحلية ببذل أقصى جهد لخدمة المواطن للحصول على رضاه عن الخدمات المقدمة إليهم .