شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يمنح 145 موظفا بالرقابة المالية صفة الضبطية القضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، قرارا بمنح صفة الضبطية القضائية لـ 145 من العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في نطاق اختصاص عملهم.

وتضمن القرار الذي حمل رقم 2683 لسنة 2021، ونشرته الجريدة الرسمية بتاريخ اليوم، تخويل 145 مسئول وموظف في بالهيئة العامة للرقابة المالية صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام المادة 15 من القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.



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