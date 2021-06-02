شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة ناعيا رائدة صناعة الخزف والفخار بقرية تونس: فقدنا فنانة محبة لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه بخالص الحزن إيفيلين بوريه مؤسسة مدارس صناعة الخزف والفخار بقرية تونس بمحافظة الفيوم والتى وافتها المنية عن عمر ناهز 80 عاما.

وعبرت الدكتوره مايا مرسي عن عميق حزنها لرحيل الفنانة إيفلين بوريه، مؤكدة أنها بفنها وحبها لمصر استطاعت أن تحدث طفرة بقرية تونس بالفيوم، فأسست مدرسة لتعليم أبناء القرية صناعة الخزف والفخار وساهمت في تحويل القرية إلى أشهر قرية سياحية بالمحافظة.

وتوفيت مساء أمس السيدة السويسرية إيفلين بوريه، مؤسسة مدارس صناعة الخزف والفخار بقرية تونس بمحافظة الفيوم عن عمر يناهز 80 عاما.

جدير بالذكر أن إيفلين تعيش حياة فلاحة مصرية بسيطة منذ أكثر من 55 عاما بقرية تونس، وأسست مدرسة لتعليم أبناء القرية صناعة الخزف والفخار وساهمت في تحويل القرية الي أشهر قرية سياحية بالمحافظة.

وإيفلين خريجة فنون تطبيقية جاءت إلى مصر فى أوائل الستينيات مع والدها الذى كان يعمل فى مصر وتزوجت الشاعر سيد حجاب وحضرت لقرية تونس فانبهرت بالحياة البدائية بها، وقررت الإقامة فيها حتى بعد انفصالها عن زوجها كما أوصت بأن تدفن بها بعد وفاتها.