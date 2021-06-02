شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تزيل 46 حالة تعدى على نهر النيل وأملاك الدولة بالواحات البحرية وأطفيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة، نجاح مراكز ومدن اطفيح والواحات فى ازالة اجمالى 46 حالة تعدى، على نهر النيل وأملاك الدولة، حيث تمكنت أجهزة مركز ومدينة أطفيح بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من إزالة 38 حالة تعدى متنوعة على حرم نهر النيل حيث تم على الفور وقف الأعمال وإزالة القاءم منها ومصادرة أجهزة ومواد البناء والتحفظ على الملاك من قبل قوات الأمن المرافقة.

وفي الواحات البحرية تم إزالة 8 حالات تعدى على اراضى املاك الدولة عبارة عن سور بالطوب الأبيض على مساحة 450 م² وسور بطول 20م بقرية منديشة، وسور بالطوب الابيض بطول 10م وسور بطول 50م و سور اخر بطول 25م، وسور بالطوب الأبيض بطول 120م بطريق العجوز، وسور دور ثانى على مساحة 140 م² بشارع الزهور، وإزالة أساس شقة سكنية بمنطقة القصر على مساحة 160 م²، وقد تم كذلك اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين ومصادرة المواد والادوات المستخدمة بالأعمال.































