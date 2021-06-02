شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع الكشف الحرارى على طلاب جامعة حلوان خلال امتحانات نهاية العام.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ طلاب الفرقة الرابعة بكلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان فى التوافد على لجان الامتحانات بالكلية وسط تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، والتشديد على ارتداء الكمامات الطبية ومراعاة إجراءات التباعد الاجتماعى.

وشددت إدارة الكلية على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا بداية من توقيع الكشف الحرارى على الطلاب قبل الدخول إلى حرم الكلية للتأكد من حرارة الطلاب واكتشاف أى حالات إصابة بفيروس كورونا.

وكان الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، أنه تم وضع مجموعة من القواعد والأسس من أجل تنظيم عملية الامتحانات بداية بتحديد خط سير الطلاب إلى أماكن أداء الامتحانات، بالإضافة إلي تنظيم دخول الكليات في أوقات محددة للحد من التزاحم علي البوابات وداخل الحرم، مشيرًا إلى أنه تم نشر التعليمات الخاصة بالإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء الامتحانات للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.



وأشار الدكتور ماجد نجم، إلى أن الجامعة تتخذ جميع الاحتياطات الطبية اللازمة للتأكد من سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين منذ دخولهم من بوابات الحرم الجامعي وحتي خروجهم منها بعد أداء الامتحان من خلال قياس درحة الحرارة بأجهزة كشف الحرارة، وتعقيم جميع اللجان قبل أداء الامتحان وبعده والالتزام بارتداء الكمامات طوال فترة وجودهم داخل الحرم الجامعي مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي بين الطلاب في لجان الامتحانات للمتابعة والتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية الطبية.





الفرق الطبية بجامعة حلوان وأمن الكلية يوقعان قياس الحرارة على الطلاب



تطبيق الإجراءات الوقائية من كورونا خلال امتحانات نهاية العام بجامعة حلوان



توقيع الكشف الحرارى على الطلاب قبل دخول الحرم الجامعى