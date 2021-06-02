شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران: الانتهاء من تطعيم جميع الأطقم الجوية الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل مستشفي مصر للطيران، تطعيم جميع أفراد الركب الطائر بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية وجميع العاملين بالصفوف الأمامية في خدمة المسافرين في مختلف مواقع العمل، حرصًا على سلامتهم وسلامة الركاب علي طائرات مصر للطيران، وذلك بالتوازي مع تطعيم الأطقم الطبية الذين يتعرضون يوميًا لأخطار الإصابة فيروس كورونا.

وصرح الطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أنه بالتزامن مع المجهودات التي تبذلها الدولة لتوفير اللقاحات للمواطنين وبناء علي توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدني تم افتتاح وحدة تطعيم ضد فيروس كورونا بمستشفي مصر للطيران لخدمة العاملين بقطاع الطيران المدني والشركات والهيئات التابعة.

واضاف رئيس الشركة، أن مصر للطيران تستهدف حاليا تطعيم جميع العاملين بالقطاع البالغ عددهم 60 ألف عامل ثم أسرهم وأصحاب المعاشات كخطوة ثانية، وذلك ضمن مجموعة من الخدمات التي تقدمها وزارة الطيران والشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها للعاملين في هذا الشأن، حيث تم بالفعل إعتبارا من 18 مايو الماضي البدء في تطعيم الصفوف الأمامية بمصر للطيران مثل الأطقم الجوية من طيارين وضيافة والأطقم الطبية بالمستشفى بما ينعكس إيجابيا علي سلامتهم وسلامة الركاب والعملاء ومن المقرر الانتهاء من تطعيم جميع أفراد الركب الطائر بمصر للطيران خلال الأسبوع القادم وفقا الجداول التشغيل الخاصة بهم.