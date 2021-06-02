شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة يبدأون امتحان الدراسات وسط الإجراءات الاحترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل طلاب الشهادة الإعدادية، امتحانات إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى، حيث يؤدى الطلاب الأن مادة الدراسات الاجتماعية ، حيث ادوا أمس الامتحان فى مادة اللغة العربية، وشهدت اللجان أعمال تعقيم قبل بدء الامتحان، كما تم الحرص على ارتداء الجميع الكمامات لمواجهة فيروس كورونا، كذلك استخدام المعقمات.

ومن المقرر أن يمتحن الطلبة غدا مادة الهندسة، ومادة اللغة الأجنبية يوم السبت 5 يونيو ومادة الجبر والإحصاء يوم الأحد 6 يونيو وتختتم الامتحانات يوم الإثنين 7 يونيو بمادة العلوم.

وشدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية قبل وأثناء الامتحانات مع القيام بتعقيم وتطهير المدارس يومياً وعقب الانتهاء من أداء الامتحانات وإلزام الجميع بارتداء الكمامات الواقية وإتباع التعليمات الصادرة بالتباعد والحد من التكدس والتزاحم تنفيذًا لخطة الدولة فى مواجهة فيروس كورونا حرصًا على صحة وسلامة الطلاب.



وأكد محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أنه تم التنبيه على إلزام جميع الطلاب والمراقبين ومشرفى اللجان على ارتداء الكمامات الطبية داخل اللجان الامتحانية، وضرورة الاهتمام بدقة البيانات والمعلومات التى يتم رصدها داخل المدرسة أو ديوان الإدارة وإرسالها إلى المديرية، والقيام بحملات تطهير باستخدام المعقمات لجميع الدواوين والمدارس والمنشآت التعليمية، كما تم تشكيل غرف عمليات بكل إدارة تتصل مباشرة بغرفة عمليات المديرية وتتابع لحظة بلحظة مع غرفة عمليات المحافظة وإخطار غرفة العمليات المركزية بالمديرية بأي طارئه تحدث على الفور.











































