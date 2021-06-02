شكرا لقرائتكم خبر عن اضطراب بالملاحة وارتفاع الأمواج.. تعرف على خريطة الظواهر الجوية حتى الإثنين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الأربعاء 2 يونيو 2021 إلى الإثنين 7 يونيو 2021، حيث يشهد استمرار انخفاض فى درجات الحرارة ، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة جنوب الصعيد ، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.
اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح 60 : 70 كم فى الساعة وارتفاع الموج 3: 4.5 متر.- يوم الخميس 3 يونيو:
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء و جنوب البلاد.
اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح 60:70 كم فى الساعة وارتفاع الموج 3: 5 متر- يوم الجمعة 4 يونيو:
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء و جنوب البلاد.- يوم السبت 5 يونيو:
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء و جنوب البلاد.- يوم الأحد 6 يونيو:
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء و جنوب البلاد.- يوم الإثنين 7 يونيو:
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء و جنوب البلاد.