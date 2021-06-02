شكرا لقرائتكم خبر عن اضطراب بالملاحة وارتفاع الأمواج.. تعرف على خريطة الظواهر الجوية حتى الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الأربعاء 2 يونيو 2021 إلى الإثنين 7 يونيو 2021، حيث يشهد استمرار انخفاض فى درجات الحرارة ، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة جنوب الصعيد ، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



وفيما يلى خريطة الظواهر الجوية: - يوم الأربعاء 2 يونيو:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح 60 : 70 كم فى الساعة وارتفاع الموج 3: 4.5 متر.

- يوم الخميس 3 يونيو:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء و جنوب البلاد.

اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح 60:70 كم فى الساعة وارتفاع الموج 3: 5 متر

- يوم الجمعة 4 يونيو:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء و جنوب البلاد.

- يوم السبت 5 يونيو:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء و جنوب البلاد.

- يوم الأحد 6 يونيو:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء و جنوب البلاد.

- يوم الإثنين 7 يونيو:

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء و جنوب البلاد.