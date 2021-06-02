أخبار مصر

اضطراب بالملاحة وارتفاع الأمواج.. تعرف على خريطة الظواهر الجوية حتى الإثنين

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن اضطراب بالملاحة وارتفاع الأمواج.. تعرف على خريطة الظواهر الجوية حتى الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن  الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الأربعاء 2 يونيو 2021 إلى الإثنين 7 يونيو 2021،  حيث يشهد استمرار انخفاض فى درجات الحرارة ، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة  جنوب الصعيد ، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 

وفيما يلى خريطة الظواهر الجوية: - يوم الأربعاء 2 يونيو:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح 60 : 70 كم فى الساعة وارتفاع الموج 3: 4.5 متر.

- يوم الخميس 3 يونيو:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء و جنوب البلاد.

اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح 60:70 كم فى الساعة وارتفاع الموج 3: 5 متر

- يوم الجمعة 4 يونيو:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء و جنوب البلاد.

- يوم السبت 5 يونيو:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء و جنوب البلاد.

- يوم الأحد 6 يونيو:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء و جنوب البلاد.

- يوم الإثنين 7 يونيو:

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء و جنوب البلاد.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا