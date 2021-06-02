شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تحويلات المرور لغلق طريق الواحات الكلى لمسافة 2.8 كليو متر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة ، وتسيير حركة المرور لتنفيذ أعمال تطوير وازدواج طريق 6 أكتوبر / الواحات بطول 270 كم، ضمن المشروع القومى للطرق تحديداً المرحلة الثالثة للمشروع بطول 25 كم إبتداءً من الكيلو 100 حتى الكيلو 125 بطريق الواحات والتى تشمل إستحداث طريق جديد وعمل توسعة للطريق الحالى وكذا إنارة الطريق وإنشاء بلدورات أرصفة وجزيرة وسطى .. مما يستلزم غلق كلى لطريق الواحات الحالى لمسافة ما يقرب 2,8 كم لمدة شهر إبتداءً من الساعة 7 صباح يوم الثلاثاء الموافق 1/6/2021 وحتى صباح يوم الخميس الموافق 1/7/2021 ، على أن يتم إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى:-

ـ القادم من مناطق الواحات ويرغب بالسير إتجاه مدينة 6 أكتوبر وطريق الفيوم سيتم الإنحراف يساراً عند الكيلو 122 إتجاه طريق جديد مستحدث موازى للطريق الحالى وإستمرار السير به لمسافة ما يقرب من 3 كم ثم العودة مرة أخرى للطريق الحالى بعد تجاوز منطقة الأعمال والغلق الكلى .

ـ القادم من مناطق مدينة 6 أكتوبر ويرغب بالسير إتجاه مدينة الواحات سيتم الإنحراف يميناً عند الكيلو 119 إتجاه طريق جديد مستحدث موازى للطريق وإستمرار السير به لمسافة ما يقرب من 3 كم ثم العودة مرة أخرى للطريق الحالى بعد تجاوز منطقة الأعمال والغلق الكلى .

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.