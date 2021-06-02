شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز العاصمة الإدارية: الإقبال الكبير على شراء المحال دليل على نجاح التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، إن الإقبال الكبير على شراء المحال بالعاصمة الإدارية الجديدة، وارتفاع أسعارها، يعد دليلا على نجاح أعمال التنمية بتلك المدينة، وتوجه المستثمرين لها، وذلك تزامناً مع قرب افتتاح المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد المهندس شريف الشربينى، أنه تم بيع 9 محال وصيدلية، بالحى السكني الثالث "كابيتال ريزيدنس" بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالمزاد العلنى، حيث وصل سعر المتر بالمحل إلى 160 ألف جنيه، بينما بلغ سعر المتر بالصيدلية 212 ألف جنيه.

وأوضح المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، أن المحال التى تم بيعها بالمزاد العلني الأول، بعد أزمة فيروس كورونا، والذى تقدم عليه نحو 100 عميل، شملت الأنشطة التالية (صيدلية - مطعم - مخبز بلدى - سوبر ماركت - خضار وفاكهة - أسماك - لحوم ودواجن - كافيه - حلاق - حدايد وبويات).