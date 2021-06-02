شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن توفير مراجعة فى مادة الرياضيات للشهادة الإعدادية مساء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يتم توفير مراجعة فى مادة الرياضيات لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي، اليوم الأربعاء 2 يونيو الساعة 7 مساءً، عبر صفحة الوزارة ويمكن للطلاب كتابة الأسئلة في التعليقات للإجابة عليها أثناء البث.

انطلقت امتحانات الشهادة الإعدادية 2021، فى كثير من المحافظات على رأسها القاهرة ودمياط وجنوب سيناء، حيث يؤدى الطلاب الامتحانات فى المدارس داخل لجان مؤمنة وتطبق فيها الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن الامتحان يعقد فى المواد الدراسية الأساسية اللغة العربية واللغة الإنجليزية والدراسات والعلوم والرياضيات بواقع مادة بشكل يومى حتى لا يتجمع الطلاب داخل المدارس وبين فترات الامتحان، مشيرة إلى الامتحانات مستقرة وتسير بشكل منتظم ولا توجد أى شكاوى كما أنه لم يتم اكتشاف أى مشكلات صحية لأى طالب، كما أن الطالب الذي يتم اكتشاف إصابته بمشكلة صحية سوف يتم تأجيل امتحانه للدور الثانى بالدرجة الفعلية دون أى ضرر.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية يتم اعتمادها من المحافظين بعد انتهاء الامتحانات وأعمال التصحيح ورصد الدرجات، بعد ترتيب الأوائل، لافتة إلى أن مجموع الطالب فى الشهادة الإعدادية 280 درجة، مشددة على أن درجة الطالب التى يحصل عليها فى الفصل الدراسى الثانى فرصته الوحيدة فى تنسيق القبول بالثانوى العام وأيضا مدارس المتفوقين والثانوى الفنى، مشيرة إلى أنه بعد اعتماد النتائج سيتم فتح باب التظلم للطلاب الراغبين فى تقديم تظلمات على نتائجهم.

وأشارت الوزارة إلى أن مجموع الطالب يحتسب فقط على امتحان الترم الثانى.

