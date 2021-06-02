وزير النقل يبحث مع وفد البنك الأوروبي مشروعات السكك الحديدية والمترو والموانئ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

التقى الفريق كامل الوزير وزير النقل، وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD برئاسة الدكتور هايكة هارمجارت المديرة التنفيذية لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة سوباريت مسئولة البنية التحتية بالشرق الأوسط و أفريقيا وعدد من أعضاء البنك، لبحث الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها والتعاون المستقبلي في مجالات السكك الحديدية ومترو الأنفاق والنقل البحري والموانئ البرية والجافة.

وفي مجال الجر الكهربائي ومترو الأنفاق، يساهم البنك مع عدد من البنوك والمؤسسات الدولية العالمية الآخرى في تمويل عدد من المشروعات منها تطوير قطار أبوقير وتحويله إلى مترو، وتبلغ تكلفته الإجمالية 1.5 مليار يورو، ويساهم فيه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 250 مليون يورو، حيث تم التعاقد مع المكتب الاستشاري (سيسترا) لإعداد الدراسة و التصميم وإعداد مستندات الطرح و التأهيل ( لـ 9 تحالفات).

وأكد الوزير على أهمية المشروع الذي سيشكل نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل الجماعي بالاسكندرية مشيرا الى أنه تم تحديد وتدقيق المسار ومراعاة عدم تعارضه مع الطرق العرضية .

وفي مجال مشروع إعادة تأهيل الخط الثاني للمترو، يساهم البنك في تمويله بقيمة 240 مليون يورو و جارى نهو إجراءات دراسات الجدوى من خلال منحة مقدمة من بنك الاستثمار الأوربي بقيمة (1.2) مليون يورو ، و تبلغ التكلفة الاجمالية للمشروع 480 مليون يورو.

وأشار الوزير إلى أن وزارة النقل تولي أهمية كبيرة لتحديث وتطوير الخطين الأول والثاني وتحديث الاسطول الحالي بهما بالتوازي مع استكمال تنفيذ خطوط شبكة مترو الانفاق وفقا لأحدث نظم التكنولوجيا بما يساهم في تعظيم منظومة النقل الجماعي في مصر وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وفي مجال الموانئ البرية والجافة، استعرض الموقف التنفيذي لمشروع ميناء 6 أكتوبر الجاف والجاري تنفيذ و انشائه بواسطة تحالف قطاع خاص مصري و أجنبي، والذي تبلغ مساحته 100 فدان، حيث مول البنك الدراسة الخاصة بإنشائه.

و أكد وزير النقل، أنه تم مناقشة تنفيذ إنشاء وصلة سكك حديدية تربط بين الميناء الجاف وميناء الإسكندرية البحري من خلال إنشاء وصلة حديدية تربط الميناء بخط امبابة / المناشي / الاتحاد / الاسكندرية، والمخطط ازدواجه، حيث تقدم تحالف مصري دولي بعرض لتنفيذ هذه الوصلة وجاري حاليا دراسة العرض حيث يهدف المشروع إلى تسهيل نقل البضائع من الميناء الجاف إلى ميناءي الاسكندرية والدخيلة، حيث سيساهم المشروع في زيادة نقل البضائع بالسكك الحديدية، و تخفيف حركة نقل البضائع على الطرق للحفاظ عليها.

كما تم مناقشة آخر المستجدات الخاصة بمشروع الميناء الجاف في العاشر من رمضان، و أكد الوزير، أنه سيتم انشاء وصلة سكك حديدية بين الروبيكي والعاشر من رمضان وبلبيس لربطه مع شبكة السكك الحديدية على مستوى الجمهورية، موضحا أنه يتم العمل بالتوازي في هذا المشروع حيث يتم بحث العمل مع البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية، فيما يخص التمويل والعمل مع شركات قطاع خاص مصرية وعالمية في دراسات التنفيذ ليتم البدء في تنفيذ المشروع بمجرد انتهاء الدراسات الفنية والتمويلية له.

كما سيتم العرض على مجلس الوزراء لتنفيذه بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى الأهمية الاقتصادية الكبيرة للمشروع وخاصة مع ربطه مع ميناء السخنة عن طريق السكة الحديد مضيفا انه مشروع توافرت به كل عوامل وأسس ومقومات النجاح.

كما استعرض مشروع توريد 100 جرار جديد للسكة الحديد بقيمة 290 مليون يورو لدعم قوة الجر بالسكة الحديد حيث تم التأكيد على أن المشروع حالياً في مرحلة تقييم العروض الفنية/ المالية.

و أعرب وفد البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية عن الاهتمام الكبير للتعاون مع وزارة النقل في مجال النقل الأخضر المستدام.

وأضاف، أن الوزارة أهتمت بتوظيف تكنولوجيا خدمات النقل وتطبيق نظم النقل الذكى لتحقيق تكامل إدارة شبكات النقل مما يعظم الإستفادة منها بهدف تخفيض إستهلاك الوقود والحفاظ على الصحة العامة وتقليل الإنبعاثات الضارة والتى تعتبر من أهم أهداف النقل الأخضر، موضحا أنه لتحقيق هذة الأهداف تبنت وزارة النقل سياسات هامة فى قطاعات النقل المختلفة.

ولفت إلى تنفيذ مشروعات مترو الانفاق والقطار الكهربائي الخفيف LRT وشبكة القطارات الكهربائية السريعة والمونوريل واتوبيسات الBRT التي سيتم تسييرها على الطريق الدائري وكذلك أتوبيسات الغاز التي سيتم تسييرها داخل العاصمة الادراية وكلها وسائل نقل نظيفة وصديقة للبيئة وكذلك الاهتمام بالنقل الاخضر المستدام في مجالات الطرق والكباري والنقل النهري والبحري.

وأضاف الوزير، أنه تم تخصيص ورشة للخط الخامس للمترو على مساحة 60 فدان على محور المشير وانه سيتم معالجة كل المخلفات الموجودة بهذه المساحة حاليا للحفاظ على البيئة واستخدام ناتج المعالجة التي ستتم في انتاج انترلوك وباردورات والتي تحتاجها مشروعات وزارة النقل، مضيفا أن كل مشروعات الوزارة لها دور في تقليل الانبعاثات الضارة .

وشدد الوزير على أن هناك اهتمام كبير بمشاركة القطاع الخاص في مشروعات وزارة النقل مستعرضاً عدد من النماذج مثل التعاقد مع RATP الفرنسية لإدارة الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT كما سيتم إسناد إدارة مشروعات المونوريل والقطار الكهربائي السريع والمحطات متعدد الأغراض بالموانئ المصرية إلى شركات قطاع خاص عالمية، إضافة إلى تنفيذ الوزارة خطة لمشاركة القطاع الخاص في مجال إدارة عربات النوم والنظافة بالسكك الحديدية وتحويل ورش السكك الحديدية إلى شركات.