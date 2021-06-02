مصر للطيران: الانتهاء من تطعيم جميع الأطقم الجوية الأسبوع المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

قال الطيار عمرو أبوالعينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إنه تم افتتاح وحدة تطعيم ضد فيروس كورونا بمستشفى الشركة، لخدمة العاملين بقطاع الطيران المدني، والشركات والهيئات التابعة، وتستهدف حاليًا تطعيم جميع العاملين بالقطاع البالغ عددهم ٦٠ ألف عاملًا، ثم أسرهم، وأصحاب المعاشات كخطوة ثانية، وذلك ضمن مجموعة من الخدمات التي تقدمها وزارة الطيران والشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها للعاملين.

واضاف أبوالعينين، أنه تم بالفعل إعتبارًا من ١٨ مايو الماضي البدء في تطعيم الصفوف الأمامية بمصر للطيران، مثل الأطقم الجوية من طيارين وضيافة والأطقم الطبية بالمستشفى، بما ينعكس إيجابيا على سلامتهم وسلامة الركاب والعملاء، ومن المقرر الانتهاء من تطعيم جميع أفراد الركب الطائر بالشركة خلال الأسبوع القادم، وفقًا الجداول التشغيل الخاصة بهم.

وأكد الدكتور أيمن صلاح رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الطبية، أن وحدة تطعيم لقاح كورونا شهدت استجابة عالية جدًا أكثر من المتوقع، وذلك منذ بدء العمل في اليوم الأول من جانب الأطقم الطبية والأطقم الطائرة، وشجعت التسهيلات التي تقدمها المستشفى لإجراء التطعيم العديد من العاملين على الإقبال والتسجيل للحصول على اللقاحات وذلك من خلال منظومة متناغمة من فرق العمل بوزارتي الطيران المدني والصحة والسكان، والتي توفر التطعيم بشكل دوري ومستمر لمستشفي مصرللطيران، حيث تم تطعيم مايقرب من ألفين من العاملين حتى الآن بمتوسط استقبال ٢٠٠ حالة راغبة في التطعيم يوميا، ووفرت وزارة الصحة نوعين من اللقاح هما استرازنيكا وسينوفارم، ويتم اعطائهم وفقًا للإستبيان الطبي الذي يدونه متلقي اللقاح ، ضمن خطوات التطعيم لتحديد أي اللقاحين أنسب وفقا للحالة الصحية لمتلقي التطعيم ، مع العلم أن اللقاحين يتمتعان بفاعلية جيدة ومقبولة جدًا، ولا يوجد فروقات في نسب الحماية والأمان ولكن بعض الحالات تحتاج إلي نوع معين من التطعيمات ، يتم استيضاحه من خلال الاستبيان الطبي ، واضاف دكتور ايمن صلاح أنه تم إعطاء الأولوية أيضا لأصحاب الأمراض المزمنة والحالات الخاصة، حيث تم تطعيم جميع حالات الفشل الكلوي بمستشفي مصرللطيران.

وعن مراحل التطعيم وإجراءات الحصول عليه، أكدت الدكتور نهي نادر المشرف علي وحدة تطعيم لقاح كورونا بالمستشفي ، ان التطعيم لا يستغرق وقت بحيث لا يتعدي ١٠ دقائق، حيث تم إعداد قوائم داخلية بحضور العاملين يوميا على مدار الأسبوع، بالتنسيق مع الشركات التابعة وإدارة العلاقات العامة وخدمة العملاء وإدارة نظم المعلومات بالمستشفى، بما يضمن مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم الزحام داخل وحدة التطعيم، شريطة أن يكون جميع الحضور قاموا بالتسجيل علي موقع وزارة الصحة قبل الحضور لوحدة التطعيم بمستشفى مصر للطيران لأنه المعيار الأساسي الذي يوضح للدولة حجم الأعداد الفعلية، التي حصلت علي اللقاح حيث أن جميع البيانات التي تتم بالوحدة متصلة مباشرة مع شبكة بيانات وزارة الصحة.​