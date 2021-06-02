ضبط 7 آلاف مخالفة مرورية متنوعة بالمحافظات.. أبرزها تجاوز السرعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية اليومية بكافة الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة؛ لتحقيق الانضباط وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 7191 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2509 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و257 مخالفة السير بدون تراخيص، و29 مخالفات موقف عشوائي، و26 مخالفة لشروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.