ميرفت تطلب خلع مدرب كاراتيه: "كل يومين عاوز أكلة سمك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-فاطمة عادل:

تقدَّمت "مرفت. ص" بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، تطلب الخلع من زوجها لما وقع عليها من ضرر، مبررة طلبها "جوزي عايز كل يومين أكلة سمك وجمبري، وفضل أكلة السمك عن المعيشة معي".

منذ 6 أشهر، تزوجت "ميرفت" 35 سنة من "عماد. س" مدرب كاراتيه، زواجًا تقليديًا عن طريق ترشيحه من أحد الأقارب وبعد التعرف عليه وجدته بشوشًا وشخصية محترمة و"تظاهر وقت الخطبة بكل ما هو يجعلني اتمسك بالزواج منه"، بحسب الدعوى.

وقالت الزوجة "زوجي لا يأكل كثيراً، لكنه يطالبني بطبخ السمك يومياً ووصل الوضع بيننا الى عمل طبخة السمك كل يومين، الغريب عدم نسيانه للاتفاق أو التنازل عنه في أسبوع، حتى أصبح غير قادر على الذهاب إلى عمله لتعرضه إلى وعكة صحية نتيجة بلع شوكة أثناء تناوله السمك، وبعد توعده بالتوقف عن تناوله لفترة، طالبني بها بعد أسبوع".

وأضافت أنها حاولت إقناع زوجها بوجبات أفضل لكن تعدى عليها بالضرب وأهانها لعدم طبخ السمك، فغادرت غاضبة إلى منزل أسرتها، وحاول مصالحتها لاحقًا لكنها رفضت.

وفي جلسة صلح، وافقت الزوجة على العودة لمنزل زوجها، لكنه فور طلبه منها طبخ السمك 3 مرات في الأسبوع رفضت العودة للمنزل ثم طردته.

ولجأت الزوجة لمنزل أسرتها تطلب الخلع في الدعوى رقم 152 لسنة 2020 ولا تزال منظورة لم يتم الفصل بها.