شكرا لقرائتكم خبر عن 29 جريحا فلسطينيا يتلقون العلاج في المستشفيات المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت مصادر طبية في شمال سيناء، إن 29 مصابا وجريحا فلسطينيا، يتلقون العلاج في المستشفيات المصرية، وذلك بعد نقلهم من معبر رفح البري، بسيارات إسعاف مجهزة.

وأضافت المصادر، أنه تم استقبال 29 جريحا ومصابا فلسطينيا للعلاج بالمستشفيات المصرية، من بينهم 18 مصابا يتلقون العلاج في مستشفي العريش العام، و10 مصابين يتلقون في مستشفي معهد ناصر بالقاهرة.

وأشارت المصادر إلى وفاة مصاب فلسطيني متأثرا باصابته خلال العدوان الإسرائيلي على غزة، وعودة جثته إلى القطاع، لدفنها في مقابر الأسرة هناك.

يذكر أن مصر تواصل فتح معبر رفح البري بشمال سيناء، استثنائيا لاستقبال جرحي العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وادخال المساعدات المتنوعة إلى القطاع.