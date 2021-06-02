شكرا لقرائتكم خبر عن لمراجعة إجراءات الأمن والسلامة.. نائب وزير الطيران يلتقي اللجنة الروسية بمطار شرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، اليوم الأربعاء، أعضاء اللجنة الأمنية الروسية، التي تقوم بمراجعة إجراءات السلامة والأمن بمطار شرم الشيخ الدولي، وذلك تمهيدا لاستئناف الرحلات الجوية الروسية للمنتجعات السياحية في البحر الأحمر وجنوب وسيناء.

كان مناع زار أمس الثلاثاء، اللجنة الأمنية الروسبة بمطار الغردقة الدولي.