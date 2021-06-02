شكرا لقرائتكم خبر عن لمراجعة إجراءات الأمن والسلامة.. نائب وزير الطيران يلتقي اللجنة الروسية بمطار شرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، اليوم الأربعاء، أعضاء اللجنة الأمنية الروسية، التي تقوم بمراجعة إجراءات السلامة والأمن بمطار شرم الشيخ الدولي، وذلك تمهيدا لاستئناف الرحلات الجوية الروسية للمنتجعات السياحية في البحر الأحمر وجنوب وسيناء.
كان مناع زار أمس الثلاثاء، اللجنة الأمنية الروسبة بمطار الغردقة الدولي.
كانت لجنة التفتيش الأمني والطيران الروسية الخاصة بمراجعة إجرءات الأمن والسلامة بمطاري الغردقة وشرم الشيخ الدوليين، أبدت ارتياحها ورضاها عن اليومين الأولين للتفتيش، واستجابة مسؤولي المطارين لكل المطالب التي تم طلبها، حيث تم تنفيذ جميع المطالب والملاحظات سواء في قطاع السلامة والامن او الاجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.
وقالت مصادر إن اللجنة قامت بزيارة مبني الركاب رقم ٢ بمطار الغردقة، وذلك تحسبا لاستخدامه مع مبني الركاب رقم ١ في حالة زيادة عدد الرحلات الجوية الروسية بشكل كبير، وشملت أعمال التفتيش والمراجعة قطاعات السلامة والأمن والتشغيل لمتابعة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة، كما شملت مختلف إدارات وأقسام المطار وأجهزة الإكس راي، ومنطقة تحميل الحقائب والسيور، وفحص الكاميرات وتشغيل الكاميرات الحرارية، وأجهزة الإنذار والإطفاء وعمليات التعقيم والتطهير للمنشآت التابعة للمطار.