شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تسجل حالتي وفاة لسيدتين بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة شمال سيناء، حالتي وفاة جديدة لسيدتين نتيجة إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، أثناء تلقيهما العلاج في قسم العزل بمستشفى العريش العام، وبئر العبد المركزي، ليصل عدد الحالات إلى 190 حالة على مستوى المحافظة.

وقال الدكتور طارق شوكة مدير عام مديرية الصحة بشمال سيناء، إنه جري اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة خلال عمليات الغُسل والتكفين بمعرفة إدارة الطب الوقائي والإدارة الصحية بمقابر مدينتي العريش وبئر العبد، بحضور عدد قليل من أفراد أسرة الحالتين المتوفيتين.

من جانبه قال محمد صلاح، مسؤول التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة، إن حالة الوفاة الاولي لسيدتين أحدهما في الـ90 من العمر من بئر العبد، والثانية في الـ 75 من العمر من مدينة العريش، وتوفيتا داخل قسم العزل في مستشفى العريش العام وبئر العبد المركزي، متأثرين بإصابتهما بفيروس كورونا المستجد.