شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل غرق سفينة خدمات بترولية برأس غارب (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي قبطان مصرعه، وفقدان مهندس، فيما تم انقاذ ١١ أخرين، في حادث غرق مركب خدمات بترولية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، قبالة سواحل مدينة رأس غارب، شمال البحر الأحمر.

وتبين من التحقيقات الأولية أن السفينة تدعى inspecta 7، وهى سفينة إمدادات تعمل في إحدى شركات البترول بمدينة رأس غارب، ونجح فريق الانقاذ من انقاذ 11 من أفراد الطاقم، فيما توفى قبطان السفينة، ولايزال البحث جاريا عن أحد المهندسين على السفينة.

كان القبطان يسري سلطان ربان سفينة الخدمات والامدادات بأحد المواقع البترولية برأس غارب بخليج السويس رفض مغادرة السفينة أثناء تعرضها للغرق حتي يتم إنقاذ الطاقم البالغ عددهم 11 شخص حتي لقي مصرعه، فيما فقد مهندس من بين أفراد الطاقم. وحصلت المصري اليوم، على صورتي القبطان والسفينة الغارقة.

وشهدت منطقة رأس غارب غرق السفينة، وذلك بعد إبحارها من الشركة إلى داخل المياه لأحد المنصات.

وتبين من التحقيقات الأولية أن السفينة اصطدمت بحطام مركب غارق ما أسفر عن وفاة قبطانها غرقا، وإنقاذ 11 آخرين والبحث عن شخص مفقود.

كانت الأجهزة المعنية بالبحر الأحمر قد تلقت إخطارا بغرق مركب خدمات بترولية تدعى nspecta7، والتى تعمل بمنطقة رأس غارب بسبب اصطدامها بمركب في قاع البحر فيما مازالت عمليات البحث مستمرة عن فرد مفقود، وجارى البحث عنه، وتم إنقاذ 11 من باقي أفراد طاقم المركب، وقد بدأت الوحدة المحلية بمدينة رأس غارب في رفع درجة الطوارئ، والدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ومتابعة عمليات البحث عن الشخص المفقود.

سفينة خدمات بترولية براس غارب