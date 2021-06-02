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مصرع قبطان وإنقاذ 11 شخص في غرق سفينة خدمات بترولية بالبحر الأحمر

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محمد السيد سليمان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي قبطان مصرعه، وفقد مهندس، فيما تم انقاذ ١١ أخرين في حادث غرق مركب خدمات بترولية، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، قبالة سواحل مدينة رأس غارب، شمال البحر الأحمر

وتبين من التحقيقات الأولية أن السفينة تدعى inspecta 7، وهى سفينة إمدادات تعمل فى إحدى شركات البترول بمدينة رأس غارب، ونجح فريق الانقاذ من انقاذ 11 من أفراد الطاقم، فيما توفى قبطان السفينة، ولايزال البحث جاريا عن أحد المهندسين على السفينة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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