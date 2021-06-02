شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع قبطان وإنقاذ 11 شخص في غرق سفينة خدمات بترولية بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي قبطان مصرعه، وفقد مهندس، فيما تم انقاذ ١١ أخرين في حادث غرق مركب خدمات بترولية، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، قبالة سواحل مدينة رأس غارب، شمال البحر الأحمر

وتبين من التحقيقات الأولية أن السفينة تدعى inspecta 7، وهى سفينة إمدادات تعمل فى إحدى شركات البترول بمدينة رأس غارب، ونجح فريق الانقاذ من انقاذ 11 من أفراد الطاقم، فيما توفى قبطان السفينة، ولايزال البحث جاريا عن أحد المهندسين على السفينة.