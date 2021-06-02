شكرا لقرائتكم خبر عن "مرور الإسكندرية" تفعل خدمة الدراجات الهوائية لحل أزمة زحام السيارات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مصدر بإدارة مرور الإسكندرية إن الإدارة قامت بتفعيل خطوة جديدة لحل أزمة تكدس وزحام المرور شرق ووسط المدينة، حيث تم تسليم دراجات هوائية لأفراد ومجندى شرطة المرور، وذلك لتسهيل الحركة المرورية ومتابعة تنظيم حركة السيارات فى الشوارع والميادين الرئيسة المزدحمة.

وأكد المصدر أن هذه الخطوة جاءت بناءً على اقتراح اللواء أمجد أنور، مدير إدارة مرور الإسكندرية، بتسليم أفراد شرطة المرور دراجات هوائية، لتكون محافظة الإسكندرية الأولى فى تطبيق استخدام الدراجات الهوائية المرقمة، وعليها شعار "مرور إسكندرية وصندوق"، وذلك لمتابعة حركة المرور والحد من مشاكل تكدس وازدحام السيارات شرق المدينة.

وأشار المصدر إلى أنه تم توزيع عدد من الدراجات الهوائية في الشوارع والميادين الرئيسية بمناطق وسط وشرق الإسكندرية، وهى "كوبرى ستانلى والمعمورة وسيدي بشر"، وتم تفعيلها بعد عيد الفطر المبارك، مما لاقت قبول قائدى السيارات واتباع تعليمات أفراد شرطة المرور وتيسير حركة السيارات فى أسرع وقت.