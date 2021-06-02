قطار رقم 891 أسوان القاهرة VIP موعد قيامه من القاهرة الساعة 15.00 بعد الظهر.

قطار رقم 88 الإسكندرية أسوان موعد قيامه من القاهرة الساعة 20.00 مساء.

قطار رقم 990 القاهرة سوهاج موعد قيامه من القاهرة الساعة 16.00 بعد الظهر.

قطار رقم 934 الإسكندرية الأقصر VIP موعد قيامه من القاهرة الساعة 01.10 بعد منتصف الليل.

قطار رقم 935 الأقصر الإسكندرية VIP موعد قيامه من القاهرة الساعة 22.30 مساء.

القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 قائمة بالقطارات المكيفة التى تعمل على كافة خطوط السكة الحديد ومواعيد قيامها، والتى تستلزم الحجز المسبق قبل استقلالها.

شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة القطارات المكيفة بخطوط الوجهين البحرى والقبلى ومواعيد قيامها والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية